Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию

В Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) призвали повысить ввозные пошлины на вино из стран НАТО до 200% в рамках мер по защите российского производителя. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный секретарь Ассоциации Алексей Плотников.

Дополнительно ассоциация выступила с предложением отменить льготный режим, который действует в отношении грузинских вин. Уточняется, что речь идет о пошлинах на поставки вина, игристого и крепленого вина.

Также в ассоциации посчитали необходимым установить квоты в 20% для российского вина в магазинах, и в 50% - для кафе и ресторанов. При этом квоту для магазинов планируется также поднять до значения 50%.

Напомним, в России с прошлого года действует режим повышенных ввозных пошлин на вина из недружественных стран, с 1 августа пошлина была увеличена с 12,5% до 20%. Ее действие также продлено на весь текущий год.