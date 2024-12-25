Острый политический кризис во Франции накладывается на далеко неоднозначную реакцию обычных граждан на растущие военные расходы и помощь Украине.

Громких заголовков на обложках французской прессы сегодня практически не найдешь. Журнал Éléments не признает себя ни «левыми» ни «правыми» в классическом значении этих терминов. Скорее, изучают элементы европейской цивилизации. И в одной из статей - фотография автора на Красной площади, где буквально ломается привычная картина мира, которую так тщательно строят коллеги других небезызвестных французских СМИ.

«Россия стала для меня откровением. Там я действительно почувствовал свободу, которой здесь, в Париже, больше нет. В Москве меньше полиции. И несмотря на сложный период, меньше солдат. Во Франции женщинам не рекомендуется ходить в одиночку по ночам, в то время как в Москве они гуляют в любое время суток. Россия - полная противоположность тому, о чем говорят здесь», - признался журналист Кристиан Ро.

Голос Франции - это крупнейшие и старейшие издания: Monde, Parisien, Figaro. В последнем, к слову, много лет работа Кристиан Ро. До недавнего времени. Теперь его труды - не востребованы.

«Французские СМИ - это прежде всего средства пропаганды Европейского союза, то есть Соединенных Штатов. Об убийстве Дарьи Дугиной на Западе практически ничего не говорят. О теракте в подмосковном Крокус Сити Холл - не говорили. В те дни я был в Москве и мой друг француз Лоран Браяр работающий в России и ни раз посетивший Донбасс рассказал, что французские спецслужбы были осведомлены о готовящемся нападении, и посольство Франции попросило сотрудников французского школы не приходить в тот день на занятия. Об этих событиях я писал в своем репортаже. И никто не придал им значения: ни в социальных сетях, ни в основной прессе, ни на телевидении. Журналистка Анн Лор Боннель работавшая на Донбассе, говорила правду и показывала и рассказывала о бомбардировках мирного населения. Теперь она больше не может работать во Франции. Ее карьера закончена», - констатировал Ро.

Карьера Кристиана продолжается, пока есть независимые СМИ. Он много говорит о России и восхищается ее культурой, но он, прежде всего француз, патриот своей страны, который работает в ее интересах.

«Я думаю, что Макрон - это исторический анекдот. Он приспосабливается к обстоятельствам и мнениям. Во французском патриотическом движении есть много пророссийски настроенных людей. Миллионы французов без всяких политических соображений любят Россию и русскую культуру. Правительство не представляет большинство, не отражает мнение французского народа», - заверил журналист.

Французский народ озабочен своими проблемами, но никак не украинскими: €300-400 в месяц уходят только на оплату коммунальных услуг. Почти €2 - за литр топлива. Колоссальный приток миграции. Экс-дипломат, посол французской республики на Фиджи, в Нигерии и Ботсване Евгений Берг объясняет логику правительства Франции: почему миллионы евро из государственного бюджета уходят именно в Киев.

«Для нашей демократии - это цена за свободу, за демократию. Запад убежден, что он укрепляет свою свободу и демократию, свою систему. Вы можете быть против, но вот так наши политики реагируют», - сказал дипломат Евгений Берг.

Берг - коренной француз с русским происхождением. Он же автор книги «Россия для чайников». На вопрос: «Кому адресована книга»? - дипломатично ушел от ответа, но предельно точно ответил на другой вопрос: «Что потерял Париж за два года антироссийских санкций»?

«Газ... мы покупаем у русских 15%, СПГ гораздо дороже, теперь покупаем его у алжирцев, у американцев. Трамп сказал: "Покупайте больше". И все страдают, мы и немцы», - заключил Берг.

Ну и плюс расходы на членство в НАТО увеличатся. Трамп поднимает пошлины за пользование услугами альянса до 3%. В ответ представители той же Франции заявили, что не способны повысить траты.

«Трамп будет спрашивать, что все члены НАТО должны до 3% ВВП, мы 2%, Италия 1,4%, Польша 3,8%. Мы скажем: "Да, император, но через пять лет. Мы вдруг не сможем это сделать, иначе мы рухнем"», - предупредил дипломат Евгений Берг.

Если не рухнут - то как минимум уйдут в отставку. Начало зимы открыло новый этап политического кризиса во Франции: кабинет министров в этом году распускали четыре раза. Коалиция «правых» и «левых» большинством голосов свергли экс-премьера Мишеля Барнье. Новое правительство начнет работу в январе - ему предстоит решить главную задачу, которую провалили предшественники - принять федеральный бюджет и понять, как справиться с расточительством президента Эммануэля Макрона. Балансирующая на грани экономика Франции станет еще более уязвимой - под вопросом и военный бюджет страны.