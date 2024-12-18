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Ле Пен допустила досрочные президентские выборы во Франции

По мнению главы партии «Национальное объединение», положение Эммануэля Макрона оценивается как хрупкое.
Глеб Владовский 2024-12-18 17:26:02
© Фото: IMAGO, Henri Szwarc Starface, Globallookpress

Существует вероятность того, что во Франции пройдут досрочные президентские выборы. Такое предположение сделала лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По ее словам, положение нынешнего президента Эммануэля Макрона оценивается как «хрупкое». В связи с этим он может покинуть пост по ряду причин. При этом Ле Пен не уточняет, по каким именно.

«Я готовлюсь к досрочным президентским выборам в качестве меры предосторожности, учитывая хрупкое положение Макрона и те немногие рычаги, которые у него остались», - приводит слова политика газета Le Parisien.

Ле Пен также отметила, что французский лидер якобы утратил право назначать премьер-министра после того, как Байру «сам себя назначил» на эту должность.

Кроме того, по ее словам, Макрон больше не обладает влиянием не только в странах ЕС, но и на международной арене в целом.

#в стране и мире #Франция #Эмманюэль Макрон #Марин Ле Пен #президентские выборы
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