Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных войск на Украине

Владимир Зеленский переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему размещения иностранных войск на территории Украины. Он написал об итогах встречи в своем телеграм-канале.

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру. Эмманюэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами для реализации всех необходимых шагов для достижения мира», - говорится в публикации.

Встречу с французским лидером Зеленский назвал продуктивной. Во время разговора он напомнил Макрону, что усиление ПВО Украины остается основной задачей. Также он сообщил, что договорился о подготовке еще одной украинской бригады во Франции.

«Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад», - подытожил Владимир Зеленский.

Ранее глава киевского режима признал, что украинская армия обессилена и ситуация на некоторых участках для ВСУ критическая. Он пожаловался на то, что западные партнеры иногда предоставляют оружие, которое находится в плохом состоянии или устарело.