МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский обсудил с Макроном размещение иностранных войск на Украине

Зеленский также заявил, что на встрече договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады.
Анастасия Бобылева 2024-12-19 02:50:38
© Фото: Alexis Sciard Keystone Press Agency Globallookpress

Владимир Зеленский переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему размещения иностранных войск на территории Украины. Он написал об итогах встречи в своем телеграм-канале.

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру. Эмманюэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами для реализации всех необходимых шагов для достижения мира», - говорится в публикации.

Встречу с французским лидером Зеленский назвал продуктивной. Во время разговора он напомнил Макрону, что усиление ПВО Украины остается основной задачей. Также он сообщил, что договорился о подготовке еще одной украинской бригады во Франции.

«Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад», - подытожил Владимир Зеленский.

Ранее глава киевского режима признал, что украинская армия обессилена и ситуация на некоторых участках для ВСУ критическая. Он пожаловался на то, что западные партнеры иногда предоставляют оружие, которое находится в плохом состоянии или устарело.

#в стране и мире #Франция #Владимир Зеленский #Эмманюэль Макрон
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 