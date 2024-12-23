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Макрон утвердил состав нового правительства Франции

Места в кабмине сохранили министр культуры Рашида Дати, глава МИД Жан-Ноэль Барро и министр обороны Себастьян Лекорню.
Сергей Лебедев 2024-12-23 21:15:38
© Фото: Marek Antoni Iwanczuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня французский президент Эммануэль Макрон на встрече с премьер-министром Франсуа Байру утвердил состав нового правительства страны. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Генеральный секретарь президента Алексис Колер прибыл на ступеньки Елисейского дворца, чтобы объявить членов правительства», - сообщают журналисты.

Отмечается, что места в новом правительстве сохранили министр культуры Рашида Дати, глава МИД Жан-Ноэль Барро и министр обороны Себастьян Лекорню.

«Правительство Байру состоит из 34 министров», - отмечает Le Figaro.

Напомним, 4 декабря парламент Франции выразил вотум недоверия кабмину Мишеля Барнье. На следующий день Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра об отставке правительства.

Спустя неделю президент республики назначил нового главу кабмина. Им стал 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.

#Франция #эммануэль макрон #премьер-министр #правительство #кабмин #министры #Франсуа Байру
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