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Авиакомпания опубликовала список пассажиров разбившегося в Актау борта

В списке значатся фамилии 62 человек.
Владимир Рубанов 2024-12-25 12:24:06
© Фото: Telegram/vanilaice9

«Азербайджанские авиалинии» опубликовали список пассажиров, которые находились на борту разбившегося в Актау самолета Embraer 190. В нем значатся фамилии 62 человек.

Ранее в авиакомпании сообщили, что рейсом Баку - Грозный летели 37 граждан Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, шесть граждан Казахстана и 16 россиян.

В сообщении Azerbaijan Airlines говорилось, что детей среди пассажиров не было. В то же время детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева сообщила, что в больницу доставили пассажирок лайнера в возрасте 11 и 16 лет.

По предварительным данным, 28 выживших доставлены в больницы, сообщили в Минздраве Казахстана.

Крушение произошло сегодня утром вблизи аэропорта казахстанского Актау. Предварительно, падение самолета произошло из-за столкновения со стаей птиц.

 

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