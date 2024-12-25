Авиакомпания опубликовала список пассажиров разбившегося в Актау борта

«Азербайджанские авиалинии» опубликовали список пассажиров, которые находились на борту разбившегося в Актау самолета Embraer 190. В нем значатся фамилии 62 человек.

Ранее в авиакомпании сообщили, что рейсом Баку - Грозный летели 37 граждан Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, шесть граждан Казахстана и 16 россиян.

В сообщении Azerbaijan Airlines говорилось, что детей среди пассажиров не было. В то же время детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева сообщила, что в больницу доставили пассажирок лайнера в возрасте 11 и 16 лет.

По предварительным данным, 28 выживших доставлены в больницы, сообщили в Минздраве Казахстана.

Крушение произошло сегодня утром вблизи аэропорта казахстанского Актау. Предварительно, падение самолета произошло из-за столкновения со стаей птиц.