МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При крушении самолета в Казахстане выжили по меньшей мере 32 человека

На месте ЧП нашли тела четырех человек.
Сергей Лебедев 2024-12-25 16:39:39
© Фото: Isa Tazhenbayev, XinHua, Global Look Press

При крушении пассажирского самолета у города Актау в Казахстане выжили по меньшей мере 32 человека. Об этом заявил представитель Генеральной прокуратуры Азербайджана. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По предварительным данным, живы 32 человека», - заявил офицер пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о 29 выживших. Кроме того, стало известно, что на месте крушения самолета нашли тела четырех человек.

Напомним, сегодня утром потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Борт следовал из Баку в Грозный. На нем находились более 60 человек, 16 из которых - россияне. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в ЧП. Он выразил уверенность в том, что расследование авиакатастрофы проведут тщательно.

#в стране и мире #Самолет #крушение #Азербайджан #Казахстан #Актау #пострадавшие #следствие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 