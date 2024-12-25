При крушении самолета в Казахстане выжили по меньшей мере 32 человека

При крушении пассажирского самолета у города Актау в Казахстане выжили по меньшей мере 32 человека. Об этом заявил представитель Генеральной прокуратуры Азербайджана. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По предварительным данным, живы 32 человека», - заявил офицер пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о 29 выживших. Кроме того, стало известно, что на месте крушения самолета нашли тела четырех человек.

Напомним, сегодня утром потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Борт следовал из Баку в Грозный. На нем находились более 60 человек, 16 из которых - россияне. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в ЧП. Он выразил уверенность в том, что расследование авиакатастрофы проведут тщательно.