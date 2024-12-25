МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Момент крушения пассажирского самолета в Актау попал на видео

Самолет загорелся сразу при столкновении с землей, на месте присутствуют спасатели МЧС Казахстана.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 10:32:31
© Фото: Telegram/aktau_help © Видео: Telegram/aktau_help

В Сети опубликовали момент крушения самолета в казахстанском Актау, летевшего из Баку в Грозный. Самолет загорелся сразу при касании с землей, на кадрах очевидцев видно, что целой осталась только хвостовая часть.

Предварительно, ЧП могло произойти из-за столкновения борта со стаей птиц, пишет Sputnik Азербайджан. 

Авиакатастрофа произошла сегодня утром, самолет принадлежал Азербайджанским авиалиниям. Изначально самолет направлялся в Грозный, однако затем из-за тумана его перенаправили в аэропорт Актау. Сообщается, что на борту находились 67 человек и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, есть выжившие. 

#Самолет #крушение #Казахстан #Актау
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 