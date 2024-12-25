Момент крушения пассажирского самолета в Актау попал на видео

В Сети опубликовали момент крушения самолета в казахстанском Актау, летевшего из Баку в Грозный. Самолет загорелся сразу при касании с землей, на кадрах очевидцев видно, что целой осталась только хвостовая часть.

Предварительно, ЧП могло произойти из-за столкновения борта со стаей птиц, пишет Sputnik Азербайджан.

Авиакатастрофа произошла сегодня утром, самолет принадлежал Азербайджанским авиалиниям. Изначально самолет направлялся в Грозный, однако затем из-за тумана его перенаправили в аэропорт Актау. Сообщается, что на борту находились 67 человек и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, есть выжившие.