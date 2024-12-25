Повторный тест Пашиняна на COVID-19 оказался положительным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его повторный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. О своем диагнозе глава армянского кабмина сообщил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ).

«Мой тест на ковид снова положительный, до выздоровления буду работать с некоторыми ограничениями», - написал он.

Ранее Пашинян по причине положительного теста на COVID-19 отказался от участия в неформальном саммите СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Политик рассчитывает, что сможет принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря по видеосвязи.

Накануне стало известно о прибытии в Санкт-Петербург президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В аэропорту Пулково его встретили губернатор Александр Беглов и другие официальные лица.

До этого президент Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы двух государств обсудили двусторонние отношения, региональную повестку и международные вопросы.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.