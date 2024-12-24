Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Санкт-Петербург

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — следует из сообщения.

Он прилетел в международный аэропорт «Пулково». Там его встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица. После он успел прогуляться по Исаакиевской площади.

Глава Узбекистана приехал в Санкт-Петербург для встречи с главами стран СНГ. Он также будет присутствовать в качестве наблюдателя на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В частности, главы государств обсудили ситуации в Сирии и вокруг Украины, а также двусторонние отношения.