Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Санкт-Петербург

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщила его пресс-служба.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — следует из сообщения.
Он прилетел в международный аэропорт «Пулково». Там его встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица. После он успел прогуляться по Исаакиевской площади.
Глава Узбекистана приехал в Санкт-Петербург для встречи с главами стран СНГ. Он также будет присутствовать в качестве наблюдателя на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В частности, главы государств обсудили ситуации в Сирии и вокруг Украины, а также двусторонние отношения.
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