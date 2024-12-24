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Путин принял президента Таджикистана Рахмона в Ленинградской области

Встреча проходит на площадке курортного комплекса «Игора» недалеко от Санкт-Петербурга.
Ян Брацкий 2024-12-24 20:27:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон начали двусторонние переговоры. Встреча глав двух государств проходит в Ленинградской области.

Предполагается, что Путин и Рахмон обсудят перспективы двусторонних отношений Москвы и Душанбе, ряд региональных вопросов и широкий спектр международных тем.

«Очень рад вас приветствовать в Санкт-Петербурге на двусторонней встрече <...> сегодня мы проведем двусторонние переговоры по всему комплексу наших отношений. Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надежный союзник и экономический партнер», - сказал Путин во вступительном слове.

Отдельно лидеры обсудят ситуацию с миграционной области, сообщили в Кремле.

Рахмон приехал в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ. В поездке лидера Таджикистана сопровождают глава МИД, помощник по вопросам международных связей, глава Минэнерго и водных ресурсов, а также другие официальные лица.

#Путин #таджикистан #переговоры #Президент #Рахмон
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