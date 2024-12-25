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Пашинян заявил, что пропустит встречу СНГ в Петербурге из-за ковида

Он добавил, что до конца дня решит вопрос участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, который запланирован на четверг, 26 декабря.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 06:55:39
© Фото: Roman Naumov, URA.RU Globallookpress

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ из-за положительного теста на COVID. Саммит состоится сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге.

«В понедельник, 23 декабря, у меня зафиксирован положительный тест на ковид... 25 декабря мой тест уже был отрицательным, и я вернулся к своей обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ», - написал политик в соцсети Facebook*.

Он добавил, что его участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, который запланирован на четверг, 26 декабря, остается под вопросом.

Напомним, накануне вечером в Санкт-Петербург для участия в саммите прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В городе его встретил губернатор Александр Беглов и другие официальные лица.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Россия #Санкт-Петербург #Армения #Саммит #СНГ #Никол Пашинян #ковид
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