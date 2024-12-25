В Минздраве сообщили о четырех погибших при авиакатастрофе в Актау

На месте крушения самолета в казахстанском Актау нашли тела четырех погибших, сообщило агентство Kazinform со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

Как сообщил руководитель управления Бекболат Избасаров, в 10.58 поступил вызов первой категории срочности. В сообщении было указано, что на борту самолета взорвался баллон. На место отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф.

После крушения самолета Баку - Грозный в больницы привезли 29 пострадавших. 27 из них попали в Мангистаускую областную больницу, сообщили в Минздраве страны. 11 из них в тяжелом состоянии, их положат в реанимацию.

В детскую больницу привезли двух детей 11 и 16 лет, их будут оперировать.

В списке пострадавших значатся 10 пассажиров из России. По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, всего на борту находились 67 человек, среди них 16 россиян.

Предположительно, из-за тумана лайнер был перенаправлен из Грозного сначала в Махачкалу, а потом в Актау. По предварительным данным Росавиации, авиакатастрофа могла произойти из-за столкновения со стаей птиц.