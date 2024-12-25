На борту разбившегося в Актау самолета находились 16 россиян

На борту разбившегося под Актау самолета находились 16 россиян, сообщили в Минтрансе Казахстана.

«По предварительным данным, на борту находились 37 гр. Азербайджана, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана, 16 РФ», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, добавили в Минтрансе. Кадры с места крушения показывают, что некоторые выжившие были в сознании и могли передвигаться самостоятельно.

Напомним, крушение произошло сегодня утром вблизи аэропорта казахстанского Актау. Изначально самолет совершал рейс Баку - Грозный, однако из-за тумана его перенаправили в Актау. Предварительно, падение самолета произошло из-за столкновения со стаей птиц.

К данному моменту госпитализировали 12 человек. Среди выживших в том числе есть ребенок, пострадавших доставили в местные больницы.