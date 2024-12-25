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На борту разбившегося в Актау самолета находились 16 россиян

Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, сообщили в Минтрансе Казахстана.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 11:05:51
© Фото: zakonkz, Telegram

На борту разбившегося под Актау самолета находились 16 россиян, сообщили в Минтрансе Казахстана. 

«По предварительным данным, на борту находились 37 гр. Азербайджана, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана, 16 РФ», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, добавили в Минтрансе. Кадры с места крушения показывают, что некоторые выжившие были в сознании и могли передвигаться самостоятельно.

Напомним, крушение произошло сегодня утром вблизи аэропорта казахстанского Актау. Изначально самолет совершал рейс Баку - Грозный, однако из-за тумана его перенаправили в Актау. Предварительно, падение самолета произошло из-за столкновения со стаей птиц. 

К данному моменту госпитализировали 12 человек. Среди выживших в том числе есть ребенок, пострадавших доставили в местные больницы. 

#крушение #Актау #россияне #минтранс казахстана
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