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Путин заявил, что борт МЧС РФ вылетает к месту авиакатастрофы в Актау

Он доставит медиков и оборудование для помощи на месте трагедии.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 13:49:18
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Борт МЧС России вылетает в Актау, он доставит медиков и оборудование для помощи на месте трагедии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул уверенность в том, что расследование авиакатастрофы проведут тщательно.

«Я хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, будем надеяться на их выздоровление. По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и необходимым оборудованием на борту», - сказал российский лидер.

Путин также отметил, что успел переговорить со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который в связи с авиакатастрофой вылетел из Санкт-Петербурга в Баку.

Напомним, крушение произошло сегодня утром под казахстанским Актау. Предварительно, причиной стало столкновение со стаей птиц. Всего на борту находились более 60 человек, 16 из них - россияне. По данным Минздрава Казахстана, 29 пассажиров были доставлены в больницы, к данному моменту на месте найдены четыре тела.

#Самолет #крушение #Владимир Путин #Казахстан #МЧС #Актау
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