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Житель Грозного узнал племянника по видео с места авиакатастрофы в Актау

По его словам, родственники пассажиров не получили никакой информации об их состоянии.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 13:41:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Икбал Байрамов узнал своего племянника среди выживших в сегодняшнем крушении самолета под Актау в Казахстане по спортивному костюму в одном из видео очевидцев. Борт совершал рейс Баку - Грозный, многих пассажиров встречали родственники в аэропорту Грозного.

По словам Икбала, он разговаривал с племянником еще до вылета, после катастрофы он не выходил на связь. Новость о трагедии застала мужчину в аэропорту.

«Состояние нормальное, на ногах ходит... На видео узнал, жив, здоров», - рассказал Байрамов.

Никакой информации о пострадавших родственники не получили, добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что всего на борту находились 67 человек, из них - 16 россиян. Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау, перед этом экипаж запросил экстренную посадку. Предварительно, авиакатастрофа могла произойти из-за столкновения со стаей птиц.

К данному моменту президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В связи с крушением главе Азербайджана пришлось покинуть Санкт-Петербург и вернуться в Баку с неформального саммита СНГ.

#Самолет #крушение #Казахстан #Актау #наш эксклюзив #Выжившие
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