МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: РФ в контакте с властями Казахстана по авиакатастрофе

На борту разбившегося в Актау самолета находились 16 россиян.
Владимир Рубанов 2024-12-25 11:32:12
© Фото: Telegram/zakonkz © Видео: ТРК «Звезда»

Российские посольство в Казахстане и представительство на территории страны находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в ходе авиакатастрофы. Об этом «Звезде» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российские дипломаты, работающие в Казахстане, будут отслеживать ситуацию и оперативно информировать по данному вопросу», сказала Захарова.

В Командном центре МЧС Казахстана создан оперативный ШТАБ, где работает телефон горячей линии: 8 (7292) 31-90-99.

На борту разбившегося в Актау самолета находились 16 россиян, сообщили в Минтрансе Казахстана. Всего в лайнере находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Госпитализированы 12 выживших при крушении, сообщили ранее в Минздраве Казахстана.

В Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Из-за тумана он был перенаправлен в Махачкалу, сообщил ТАСС со ссылкой на аэропорт столицы Чечни. Перед авиакатастрофой борт запросил экстренную посадку.

Предварительно, падение самолета произошло из-за столкновения со стаей птиц, сообщили в Росавиации.

#Самолет #крушение #Азербайджан #МИД России #Казахстан #грозный #чечня #авиакатастрофа #Актау #наш эксклюзив #росавиация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 