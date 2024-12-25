Минздрав: 12 человек госпитализированы после авиакатастрофы в Актау

При крушении самолета в Актау выжили 12 человек, сообщили в Минздраве Казахстана. Пострадавших доставляют в Мангистаускую областную больницу. В их числе есть ребенок.

По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

На кадрах с места видно, что часть борта еще дымится, а экстренные службы оказывают помощь пассажирам.

После крушения хвостовая часть самолета отвалилась, следует из видео с места крушения.

В Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Перед авиакатастрофой борт запросил экстренную посадку.

Из-за тумана в Грозном борт перенаправили сначала в Махачкалу, а потом в Актау. В столице Чечни рейс J2 8244 должен был приземлиться в 09.20.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что рейс выполнял Embraer ERJ-190. Это двухмоторный реактивный самолет, широко используемый для коротких и средних маршрутов. Его выпускают в Бразилии.