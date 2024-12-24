Собаки загрызли пенсионерку в Хабаровском крае, возбуждено дело

Ванинский следственный отдел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начал расследование из-за смерти человека после нападения собак.

По предварительным данным, 24 декабря в поселке Октябрьский животные напали на женщину 1956 года рождения. Тело пенсионерки нашли соседи. На нем обнаружили следы укусов.

Следователи изучают место происшествия и беседуют с теми, кто может рассказать подробности случившегося. Проводятся экспертизы. Установлена предполагаемая хозяйка собак.

Ранее местные СМИ сообщили, что стая бродячих собак напала на пенсионерку, которая вышла за водой к колонке. Потом стало известно, что животные не бездомные. У них есть хозяева, которые, предположительно, отпустили их на свободный выгул.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В СК напомнили, что нужно правильно содержать собак и не отпускать их гулять без присмотра.

В России регулярно происходят нападения собак на людей. Например, в ноябре в Сочи беспризорные животные покусали подростков. А в Карелии бездомные собаки напали на 13-летнюю школьницу.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение правил содержания домашних животных.