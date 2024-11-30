Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание животных

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Владельцам питомцев, которые не соблюдают требования к содержанию своих домашних любимцев, грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

Уточняется, что самого хозяина животного не накажут, если за питомцем по просьбе владельца присматривал кто-то другой.

Напомним, Владимир Путин в мае 2021 года дал поручения правительству по формированию в обществе ответственного отношения к животным. Так сейчас прорабатывается механизм учета домашних животных. По задумке, система должна решить проблему брошенных на произвол судьбы питомцев.

Также обсуждается введение штрафов за пропаганду жестокого отношения к животным. До 100 тысяч рублей может грозить тем, кто В координирует и пропагандирует массовые убийства животных.