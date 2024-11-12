В Сочи беспризорные собаки покусали подростков

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Сочи стая бездомных собак напала на группу детей.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, подростки гуляли по улице Багратиона в Лазаревском районе города.

На них набросились несколько собак. Как рассказала 360.ru мама одного из пострадавших, ребят покусали за ноги и ягодицы.

Детям оказали медицинскую помощь, а для того чтобы установить степень тяжести причиненного здоровью вреда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по факту нападения беспризорных собак на несовершеннолетних.