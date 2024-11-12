МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сочи беспризорные собаки покусали подростков

Дети в безопасности, по итогам происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.
Ольга Прямицына 2024-11-12 16:55:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Сочи стая бездомных собак напала на группу детей.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, подростки гуляли по улице Багратиона в Лазаревском районе города.

На них набросились несколько собак. Как рассказала 360.ru мама одного из пострадавших, ребят покусали за ноги и ягодицы.

Детям оказали медицинскую помощь, а для того чтобы установить степень тяжести причиненного здоровью вреда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по факту нападения беспризорных собак на несовершеннолетних.

#Сочи #происшествие #СК РФ #подростки #собаки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 