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В Карелии бездомные собаки напали на 13-летнюю школьницу

Глава СК уже поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак.
Таисия Кваша 2024-11-04 21:15:17
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В городе Сегежа республики Карелия стая бездомных собак искусали 13-летнюю девочку возле местного спорткомплекса, сообщается в телеграм-канале Информационного центра СК РФ.

Девочку спасла местная жительница, и школьницу доставили в медицинское учреждение.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Карелия возбудить уголовное дело.

Напомним, что в Якутии бездомные собаки напали на 12-летнюю девочку. В результате она скончалась от полученных ран.

#в стране и мире #дети #Животные #нападение #собаки
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