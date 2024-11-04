В Карелии бездомные собаки напали на 13-летнюю школьницу

В городе Сегежа республики Карелия стая бездомных собак искусали 13-летнюю девочку возле местного спорткомплекса, сообщается в телеграм-канале Информационного центра СК РФ.

Девочку спасла местная жительница, и школьницу доставили в медицинское учреждение.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Карелия возбудить уголовное дело.

Напомним, что в Якутии бездомные собаки напали на 12-летнюю девочку. В результате она скончалась от полученных ран.