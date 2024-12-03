Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом страны, а канадскому премьер-министру Джастину Трюдо - его губернатором. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Уточняется, что Трамп аргументировал это неспособностью Оттавы справиться с торговыми и миграционными проблемами. Таким образом, Канада подвела США, позволив большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересечь границу.

По данным телеканала, Трамп упомянул, что у двух стран дефицит торгового баланса стал 100 миллиардов долларов. После этого избранный президент США предупредил, что наложит обещанные торговые пошлины в 25%, если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами.

Ранее сообщалось, что власти Оттавы изучают возможность введения ответных пошлин из-за угроз Трампа.