МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Избранный президент США считает, что Оттава не может справиться с торговыми и миграционными проблемами.
Глеб Владовский 2024-12-03 08:55:50
© Фото: IMAGOLouis Grasse SPP, Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом страны, а канадскому премьер-министру Джастину Трюдо - его губернатором. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Уточняется, что Трамп аргументировал это неспособностью Оттавы справиться с торговыми и миграционными проблемами. Таким образом, Канада подвела США, позволив большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересечь границу.

По данным телеканала, Трамп упомянул, что у двух стран дефицит торгового баланса стал 100 миллиардов долларов. После этого избранный президент США предупредил, что наложит обещанные торговые пошлины в 25%, если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами.

Ранее сообщалось, что власти Оттавы изучают возможность введения ответных пошлин из-за угроз Трампа.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Канада #Джастин Трюдо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 