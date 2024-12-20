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Момент наезда автомобиля в толпу людей в немецком Магдебурге попал на видео

Портал t-online утверждает, что не менее 11 человек погибли, еще 60 пострадали.
Игнат Далакян 2024-12-20 22:37:53
© Фото: @astrid61153 X.com © Видео: @astrid61153 X.com

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебург. По версии портала t-online, который ссылается на очевидцев, в результате инцидента погибли 11 человек. Еще 60 пострадали. Информация пока официально не подтверждена.

На опубликованном с камер видео можно заметить, как машина на скорости влетает на территорию рынка, где находилось большое количество людей. Свидетели утверждают, что машина целенаправленно направилась в сторону толпы около ратуши.

В региональном правительстве Саксонии-Анхальт инцидент назвали терактом.

Немецкий портал MDR сообщает, что водитель машины задержан.

#Автомобиль #Теракт #Германия #погибшие #толпа
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