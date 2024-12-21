Bild: в результате теракта в Магдебурге погибли четыре человека

В результате теракта в немецком Магдебурге, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чтобы эта цифра не росла дальше, городские клиники работают на пределе своих возможностей», - отмечают журналисты.

Общее число пострадавших достигло 205. Отмечается, что 41 человек находится в тяжелом состоянии, 86 получили травмы средней тяжести, а 78 - легкие ранения.

Напомним, вчера вечером автомобиль врезался в толпу на рождественском рынке в Магдебурге. Сообщалось, что за рулем находился антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его задержали полицейские.