МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bild: в результате теракта в Магдебурге погибли четыре человека

Общее число пострадавших достигло 205.
Сергей Лебедев 2024-12-21 13:13:10
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

В результате теракта в немецком Магдебурге, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чтобы эта цифра не росла дальше, городские клиники работают на пределе своих возможностей», - отмечают журналисты.

Общее число пострадавших достигло 205. Отмечается, что 41 человек находится в тяжелом состоянии, 86 получили травмы средней тяжести, а 78 - легкие ранения.

Напомним, вчера вечером автомобиль врезался в толпу на рождественском рынке в Магдебурге. Сообщалось, что за рулем находился антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Его задержали полицейские.

#Теракт #Германия #ФРГ #Магдебург #погибшие
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 