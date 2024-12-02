Белый дом сообщил о помиловании Джо Байденом сына Хантера

Действующий президент США Джо Байден решил помиловать своего сына Хантера. Речь идет о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Рассмотрение этих дел планировалось на 12 и 16 декабря, соответственно.

Решение американского президента опубликовал Белый дом. В нем Байден-старший считает, что Хантер стал объектом правосудия, поскольку он сын главы государства.

«Сегодня я подписал приказ о помиловании моего сына Хантера. Со дня вступления в должность я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции. И я сдержал свое слово, невзирая на то, как моего сына выборочно и несправедливо преследовали. Ни один разумный человек, рассматривающий дело Хантера, не может прийти к иному выводу, кроме того, что он был выбран только потому, что он мой сын, - а это неправильно», - заявил Джо Байден.

За время президентства Байдена-старшего его сын нередко становился участником различных скандалов и уголовных дел. Одно из самых нашумевших - руководство украинской газовой компанией «Бурисма» и попытка отравления бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело «Бурисмы» и Байденов.

В августе этого года Хантера Байдена обвинили в получении денег от бизнесмена из Румынии. Кроме этого, имя сына американского лидера мелькало в делах о наркотиках и интимной переписке с несколькими женщинами.