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Новые скандальные снимки с сыном президента США Хантером Байденом появились в Сети. Они хранились в его ноутбуке.

На одной из опубликованных фотографий Байден-младший запечатлел, как употребляет наркотики прямо за рулем автомобиля. На другом снимке - спидометр автомобиля со стрелкой на отметке в немыслимые 172 мили в час (276 километров в час. - Прим. ред.). Это в два раза превышает допустимую норму на американских дорогах.

Как утверждает британское издание Daily Mail, в ноутбуке сохранилась откровенная переписка Хантера Байдена и нескольких женщин. Из нее становится ясно: он мчится в Лас-Вегас, чтобы провести с ними время. Эти снимки были сделаны в 2018-ом году - незадолго до того, как ноутбук сына президента попал в мастерскую, а оттуда его передали ФБР.

На устройстве оказалось множество компрометирующих материалов. В их числе фотографии Байдена-младшего с обнаженными женщинами, оружием. Вместе с ними и деловые сообщения, раскрывшие, что Байден-джуниор пользовался положением отца для продвижения своих бизнес-интересов. В том числе и на Украине, где он пять лет входил в совет директоров крупнейшего энергоконцерна «Бурисма». Кроме этого, материалы ноутбука раскрыли финансирование Байденом компании «Мета-биота», которая занималась на Украине разработкой биологического оружия.

Ранее сообщалось об установлении причастности ЦРУ к скандалу с ноутбуком сына Джо Байдена. Тогда Комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выдать скандал с ноутбуком Хантера Байдена за «дезинформацию России».