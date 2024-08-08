Хантера Байдена обвинили в получении денег от румынского бизнесмена

Прокуратура США обвинила сына американского президента Хантера Байдена в получении денег от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на правительство Соединенных Штатов в период, когда Джо Байден занимал должность вице-президента. Об этом сообщает ABC News.

В судебных документах утверждается, что Хантер Байден получал от иностранных компаний значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста. В частности, он работал на бизнесмена Габриэля Поповичу, которого в Румынии обвиняли в получении взятки.

Прокуратура считает, что Габриэль Поповичу хотел, чтобы Соединенные Штаты начали свое расследование для прекращения следственных действий румынских властей в его адрес. Он якобы заплатил сыну американского политика и его партнерам более трех миллионов долларов.

Напомним, ранее Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками. Сыну американского президента может грозить до 25 лет тюрьмы. Предварительно, приговор вынесут в середине октября.

Сейчас же в отношении сына американского президента ведется уголовное дело о неуплате налогов на сумму не менее 1,4 миллиона долларов. По нему он может получить до 17 лет лишения свободы.