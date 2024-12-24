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Сийярто: Орбан не получал приглашения на инаугурацию Трампа

Известно, что инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года.
Карина Тазетдинова 2024-12-24 03:24:24
© Фото: Ting Shen, Xinhua, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто РИА Новости.

При этом, ранее Орбан провел день в компании Трампа в его имении в Мар-а-Лаго. Венгерский премьер также открыто поддерживал республиканца в ходе предвыборной кампании в США

Кроме того, Орбан заявлял о совместных грандиозных планах на будущее с новым главой Белого дома.

Известно, что инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года. Приглашение уже получил председатель КНР Си Цзиньпин.

#сша #Трамп #Венгрия #Петер Сийярто #орбан #приглашения #инаугурация Трампа
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