Сийярто: Орбан не получал приглашения на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто РИА Новости.

При этом, ранее Орбан провел день в компании Трампа в его имении в Мар-а-Лаго. Венгерский премьер также открыто поддерживал республиканца в ходе предвыборной кампании в США

Кроме того, Орбан заявлял о совместных грандиозных планах на будущее с новым главой Белого дома.

Известно, что инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года. Приглашение уже получил председатель КНР Си Цзиньпин.