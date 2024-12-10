Орбан провел день в поместье Трампа во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел день в компании избранного президента США Дональда Трампа в его имении в Мар-а-Лаго.

За это время политик встретился не только с будущим главой Белого дома, но и с миллиардером Илоном Маском, а также советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолцем.

«День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом и Илоном Маском», - написал глава венгерского кабмина на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской).

Также Орбан опубликовал несколько фотографий со встречи во флоридском поместье Трампа. Одну из них, на которой Илон Маск позирует с маленьким сыном, Орбан подписал: «Америка. Будущее наступило».

Напомним, в этом году Виктор Орбан встречается с Дональдом Трампом уже в третий раз. Венгерский премьер открыто поддержал республиканца в ходе предвыборной кампании в США и одним из первых поздравил его с избранием на высший пост в стране.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.