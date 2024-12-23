На Кубани сообщили о массовом выбросе дельфинов после разлива мазута

Волонтеры нашли как минимум семь тел азовских дельфинов под Новороссийском, в 60-70 км от Анапы, на утро понедельника, 23 декабря, сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа». Речь идет о массовом выбросе дельфинов на берег.

«Одна погибшая азовка в ст. Благовещенской. Ее гибель наступила несколько дней назад. Обнаружены фрагменты мазута на теле, небольшой фрагмент мазута в дыхале... Всего с 15 декабря 2024 года (с момента ЧС) по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута», - говорится в сводке центра в Telegram.

Сообщается, что подобное не характерно для прибрежной территории Краснодарского края. В центре назвали ситуацию чрезвычайно тревожной. Точные причины гибели китообразных будут известны после проведения вскрытия, добавили специалисты. Контролирующим органам сообщили о случившемся, будет организовано расследование.

Напомним, мазут вынесло на побережье региона после аварии с двумя танкерами в Керченском проливе, к данному моменту специалистам удалось собрать более 17 тысяч загрязненного песка и грунта.

По словам властей Краснодарского края, ситуация с очисткой берега может ухудшиться из-за шторма в зоне работ. Ранее «Звезда» показывала, как волонтеры помогают отмыть от мазута краснодарских птичек.