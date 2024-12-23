Мазут с побережья Краснодарского края планируется убрать до 1 февраля

Выброшенный на побережье Краснодарского края мазут необходимо убрать до 1 февраля. Крайний срок - 1 марта. С таким заявлением выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Сегодня мы должны сделать все, в ближайший месяц, максимум - до 1 марта, чтобы убрать все это. Но мы планируем это до 1 февраля сделать, убрать с поверхности песка пляжей в целом эту массу, нефтепродукты эти, чтобы в случае температуры они не просочились вниз и потом не пришлось делать работу в три раза больше», - цитирует РИА Новости слова губернатора.

Сейчас в зоне ЧС ведутся активные работы. Волонтеры и тяжелая техника заняты сбором загрязненного нефтепродуктами грунта. Тысячи тонн песка с остатками мазута утилизируют на специализированных предприятиях. Как отметил Кондратьев, эти предприятия сегодня не успевают за волонтерами.

Исходя из этого, в промышленной зоне Анапы планируется создать временную перевалочную площадку, куда будут свозить песок с пляжей, а уже оттуда централизованно доставлять на предприятия для утилизации, написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря потерпели крушение два нефтяных танкера, перевозившие мазут. Это привело к разливу топлива и экологической катастрофе.