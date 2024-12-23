Кондратьев назвал главную проблему очистки пляжей от мазута на Кубани

Необходимо прекратить дальнейший выброс мазута из танкеров. Без этого работа по очистке песчаных пляжей будет проводиться дольше, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Главная проблема в том, что волонтеры вчера убрали пляж, а сегодня опять нефтепродукты. Это влияет на дух людей. Когда они видели чистый пляж, пришли утром, а он опять как вчера. У них опускаются руки. Мы должны убирать все это, но нужно сделать все, чтобы море перестало выбрасывать нефтепродукты на берег», - сказал Кондратьев.

Одномоментно очистить территорию в том объеме, в котором сегодня зараженный грунт вывозится с пляжей, невозможно, уточнил губернатор. К решению проблемы необходимо подходить системно, сказал он.

«В том объеме, в котором этот грунт сегодня собирается и выводится, грубо говоря, невозможно это одномоментно уничтожить. Предусмотрены временные места складирования. Этот грунт будут туда свозить и поэтапно вывозить в места уничтожения. Не надо ждать, что все будет сделано по взмаху волшебной палочки», - уточнил Кондратьев.

Ранее губернатор заявил, что выброшенный на побережье Краснодарского края мазут необходимо убрать до 1 февраля. В противном случае топливо проникнет глубоко в почву и придется задействовать более серьезные ресурсы и время для ликвидации последствий. Сейчас в зоне ЧС работают сотни специалистов и волонтеров, а также тяжелая техника.