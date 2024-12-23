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Кондратьев назвал главную проблему очистки пляжей от мазута на Кубани

Весь зараженный мазутом песок с побережья Краснодарского края планируется убрать до 1 февраля.
Ян Брацкий 2024-12-23 16:46:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Необходимо прекратить дальнейший выброс мазута из танкеров. Без этого работа по очистке песчаных пляжей будет проводиться дольше, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Главная проблема в том, что волонтеры вчера убрали пляж, а сегодня опять нефтепродукты. Это влияет на дух людей. Когда они видели чистый пляж, пришли утром, а он опять как вчера. У них опускаются руки. Мы должны убирать все это, но нужно сделать все, чтобы море перестало выбрасывать нефтепродукты на берег», - сказал Кондратьев.

Одномоментно очистить территорию в том объеме, в котором сегодня зараженный грунт вывозится с пляжей, невозможно, уточнил губернатор. К решению проблемы необходимо подходить системно, сказал он.

«В том объеме, в котором этот грунт сегодня собирается и выводится, грубо говоря, невозможно это одномоментно уничтожить. Предусмотрены временные места складирования. Этот грунт будут туда свозить и поэтапно вывозить в места уничтожения. Не надо ждать, что все будет сделано по взмаху волшебной палочки», - уточнил Кондратьев.

Ранее губернатор заявил, что выброшенный на побережье Краснодарского края мазут необходимо убрать до 1 февраля. В противном случае топливо проникнет глубоко в почву и придется задействовать более серьезные ресурсы и время для ликвидации последствий. Сейчас в зоне ЧС работают сотни специалистов и волонтеров, а также тяжелая техника.

#Черное море #танкеры #анапа #наш эксклюзив #волонтеры #мазут #Кондратьев
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