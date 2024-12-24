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МИД Украины обвинил Словакию в предательстве интересов Европы

В МИД Украины считают, что визит премьера Словакии в Россию угрожает безопасности Европы.
Никита Матосов 2024-12-24 01:00:05
© Фото: Thomas Banneyer, dpa , GlobalLookPress

Министерство иностранных дел Украины обвинило премьер-министра Словакии Роберта Фицо в предательстве интересов Европы. Это произошло сразу после его визита в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

«Энергетическая политика Словакии слабая, зависимая и недальновидная. Она является угрозой для всего континента. Россия использует свою энергетическую мощь как политический инструмент, что ведет к угрозам суверенитетов других стран», - сказано на сайте МИД Украины.

В ведомстве также уточнили, что сейчас Европа стремится отказаться от российского газа и повысить энергетическую независимость. По мнению Киева, «действия Фицо по сохранению зависимости от Москвы являются недопустимыми».

Ранее в Кремле Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После встречи европейский политик заявил, что с российским президентом обсуждались как темы транзита российского газа, так и возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны.

Встреча вызвала широкий политический резонанс в Европе. Так, евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что приезд Фицо в столицу России - настоящая «пощечина Зеленскому». Сам Фицо свой визит в Москву также прямо назвал ответом на слова Зеленского, который заявил о недопустимости транзита российского газа в Европу. Позиция киевского руководства, по мнению премьера, вредит не только Словакии, но и всему континенту.

#Россия #Украина #Европа #словакия #транзит газа
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