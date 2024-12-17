«Вся грудь в мазуте»: волонтеры пришли на помощь пострадавшим птицам в Анапе

Волонтеры помогают отмыть краснодарских птиц от мазута, накрывшего побережье после аварии с двумя танкерами в Керченском проливе. На видео волонтеры призывают неравнодушных жителей вылавливать птиц хотя бы по одной, чтобы помочь им выжить.

«На Анапке куча птиц. Кто может, хотя бы по одной выловите, спасите. Все ходят только смотрят и снимают на телефон», - сказала волонтер.

Ранее министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков заявил, что площадь загрязнения пляжа Анапы превысила отметку в 23 километра. По словам чиновника, разрастание пораженных участков связано с погодными условиями.

Напомним, что инцидент произошел 15 декабря в Керченском проливе. Грузовое судно «Волгонефть 212» потерпело крушение из-за сильного шторма. Позднее стало известно, что рядом еще один танкер, «Волгонефть 239», сел на мель. В результате ЧП погиб один человек.