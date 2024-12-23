Волны снова могут выбросить мазут на берег Кубани из-за шторма

Ситуация с очисткой берега Кубани может ухудшиться, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, курирующий работу оперативного штаба. По его словам, это связано со штормом в зоне работ.

«Погода значительно ухудшилась – в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу», — следует из сообщения регионального оперштаба.

Отмечается, что из-за волн подводить технику и людей близко к воде опасно, потому что все может увязнуть. Кроме того, море, вероятно, будет выбрасывать еще мазут на берег.

Из-за погодных условий могут повредиться уже собранные мешки с отходами. Увеличить скорость их вывозки на данный момент невозможно. Сейчас этот вопрос решает региональный оперштаб совместно с Роспотребнадзором.

Уже более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на побережье в Краснодарском крае. Также специалистам удалось очистить свыше 39,7 километров береговой линии.