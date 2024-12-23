МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Волны снова могут выбросить мазут на берег Кубани из-за шторма

В региональном оперштабе уточнили, что на данный момент увеличить скорость перевозки мазута невозможно.
Карина Тазетдинова 2024-12-23 00:04:52
© Фото: МЧС России

Ситуация с очисткой берега Кубани может ухудшиться, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, курирующий работу оперативного штаба. По его словам, это связано со штормом в зоне работ.

«Погода значительно ухудшилась – в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу», — следует из сообщения регионального оперштаба.

Отмечается, что из-за волн подводить технику и людей близко к воде опасно, потому что все может увязнуть. Кроме того, море, вероятно, будет выбрасывать еще мазут на берег.

Из-за погодных условий могут повредиться уже собранные мешки с отходами. Увеличить скорость их вывозки на данный момент невозможно. Сейчас этот вопрос решает региональный оперштаб совместно с Роспотребнадзором.

Уже более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали на побережье в Краснодарском крае. Также специалистам удалось очистить свыше 39,7 километров береговой линии.

#Краснодарский край #Кубань #анапа #роспотребнадзор #оперштаб #ЧС #отходы #мазут
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 