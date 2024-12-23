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Германия остановила проекты в Грузии на 237 миллионов евро

Берлин принял такое решение из-за отказа Берлина от евроинтеграции.
Сергей Лебедев 2024-12-23 22:55:37
© Фото: IMAGO, BEAUTIFUL SPORTS, Buriakov, Globallookpress

Германия остановила реализацию проектов в Грузии на общую сумму в 237 миллионов евро. Об этом сегодня сообщил посол ФРГ Петер Фишер. По словам дипломата, данное решение было принято из-за подавления протестов и желания Тбилиси уйти с «пути в ЕС».

«Мы прекратили финансирование зеленого водорода, энергосистемы и водной инфраструктуры Батуми», - написал посол на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в начале этого месяца все программы помощи правительству Грузии приостановила Великобритания. Лондон ограничил взаимодействие с Тбилиси в том числе в сфере обороны. После этого в разговоре со «Звездой» генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти предположил, что примеру Соединенного Королевства последуют и остальные европейские страны.

А недавно официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против Грузии. Также об ограничениях объявили в Литве и Эстонии.

#Германия #Грузия #ФРГ #Тбилиси #посол #Петер Фишер
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