Германия остановила проекты в Грузии на 237 миллионов евро

Германия остановила реализацию проектов в Грузии на общую сумму в 237 миллионов евро. Об этом сегодня сообщил посол ФРГ Петер Фишер. По словам дипломата, данное решение было принято из-за подавления протестов и желания Тбилиси уйти с «пути в ЕС».

«Мы прекратили финансирование зеленого водорода, энергосистемы и водной инфраструктуры Батуми», - написал посол на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в начале этого месяца все программы помощи правительству Грузии приостановила Великобритания. Лондон ограничил взаимодействие с Тбилиси в том числе в сфере обороны. После этого в разговоре со «Звездой» генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти предположил, что примеру Соединенного Королевства последуют и остальные европейские страны.

А недавно официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против Грузии. Также об ограничениях объявили в Литве и Эстонии.