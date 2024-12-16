Грузия отказалась от ответных санкций против Литвы и Эстонии

Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Об этом сегодня заявили в правительстве страны. В кабмине подчеркнули, что такое решение принято в знак уважения к народам балтийских государств.

«Из уважения к литовскому и эстонскому народам не считаем целесообразным идти на такой шаг», - сказано в сообщении правительства.

В кабмине отметили, что не хотят ставить под угрозу дружбу между грузинским, эстонским и литовским народами. По мнению Тбилиси, власти стран Балтии действуют не в интересах собственного населения, а по воле западных партнеров.

Напомним, недавно Литва и Эстония ввели санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и ряда представителей власти. Их обвинили в «насилии против протестующих». Вильнюс и Таллин также призвали Европейский союз к скоординированным мерам.

Ранее Великобритания решила приостановить все программы помощи правительству Грузии и ограничить взаимодействие с ним, в том числе в сфере обороны. Причиной данного шага послужила реакция властей республики на антиправительственные беспорядки.

В беседе со «Звездой» генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти предположил, что Лондон уже скоро может устроить финансовые проблемы Грузии, которые сильно отразятся на экономике страны и ее населении. Не исключено, что примеру Великобритании последуют и другие европейские государства.