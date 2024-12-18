США анонсировали новые санкции против Грузии

Действующие американские власти намерены до истечения срока полномочий ввести дополнительные санкции против Грузии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Вы видели, как мы ужесточали свою реакцию. И мы продолжим ужесточать свою реакцию, в том числе дополнительные санкции», - заявил он на брифинге для иностранных журналистов.

Миллер не стал объяснять, какова природа новых ограничений против грузинского правительства.

Напомним, что Госдеп США ввел санкции против 20 граждан Грузии. Американское правительство обвинило грузинские власти в «подрыве демократии» в стране и жестокости по отношению к митингующим.