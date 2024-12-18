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США анонсировали новые санкции против Грузии

Официальный представитель Госдепа США не стал сообщать, на какие меры пойдет американское правительство против Грузии.
Таисия Кваша 2024-12-18 02:05:28
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Действующие американские власти намерены до истечения срока полномочий ввести дополнительные санкции против Грузии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Вы видели, как мы ужесточали свою реакцию. И мы продолжим ужесточать свою реакцию, в том числе дополнительные санкции», - заявил он на брифинге для иностранных журналистов.

Миллер не стал объяснять, какова природа новых ограничений против грузинского правительства.

Напомним, что Госдеп США ввел санкции против 20 граждан Грузии. Американское правительство обвинило грузинские власти в «подрыве демократии» в стране и жестокости по отношению к митингующим.

#в стране и мире #Грузия #санкции #Госдеп США
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