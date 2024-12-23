Фицо заявил, что его визит к Путину стал ответом на слова Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным была ответом на заявление Зеленского о прекращении транзита российского газа. Также он отметил, что Зеленский выступает за санкции против российской ядерной программы.

«Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и угрожает миру и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо», - говорится в заявлении Фицо в Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России).

Словацкий премьер подтвердил готовность России продолжать поставлять газ на Запад и в Словакию, «что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию Зеленского».

Также собеседники обсудили отношения России и Словакии и возможности урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры Фицо и Путина состоялись в Кремле и завершились без совместных заявлений для прессы. Фицо добавил, что встреча была запланирована несколько дней назад, а руководство ЕС было о ней уведомлено.

Напомним, что контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Украина заявила, что не планирует продлевать действие контракта. После чего Фицо пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если Украина не разрешит через свою территорию транзит газа, который предназначен для Братиславы.

По его словам, Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на такое же отношение Киева к Братиславе.

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