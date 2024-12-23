В Анапе после шторма выявили повторные выбросы мазута

После шторма специалисты обнаружили повторные выбросы мазута в зоне ЧС в Анапе, зафиксированы три новые локации, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Речь идет как о мелких вкраплениях, так и лужах размером от 3 до 50 кв. м.

«Повторные выбросы мазута зафиксированы: в районе реки Можепсин, на береговой полосе ст. Благовещенской, на пляже Джемете», - говорится в сообщении штаба в Telegram.

Новые выбросы мазута были повторно обнаружены во всех тех местах, где ранее активно убирались волонтеры, пишет 360.ru. По данным оперштаба, специалисты совместно с волонтерами вновь приступили к уборке береговой линии, с пляжа вывозятся собранные до этого мешки с загрязненным песком.

Напомним, ранее сообщалось, что подобные мешки направляют на утилизационные полигоны. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, на уборку нефтепродуктов с побережья и из акватории Краснодарского края потребуется не менее месяца.

Режим ЧС муниципального характера ввели власти Керчи после аварии с двумя танкерами, инцидент привел к разливу мазута. На данный момент из загрязненной зоны вывезли 14 тысяч тонн грунта, однако это количество может увеличиться до 200 тысяч.