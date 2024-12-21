Кубанский губернатор назвал сроки очистки побережья от мазута

Не менее месяца потребуется на устранение нефтепродуктов с побережья и из акватории Краснодарского края, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В настоящее время это является стратегической задачей, на которую брошены основные силы.

По его словам, весной мазут, осевший сейчас по большей части на морском дне, будет подниматься из-за повышения температуры воды. И тут важно не допустить того, чтобы он оказался на берегу. Об этом губернатор рассказал корреспонденту «Звезды» Наталье Жадько.

«Я думаю примерно месяц, не больше. <...> В апреле, мае, когда температура воздуха будет расти, следом и температура воды, эта тяжелая фракция, которая сейчас на дне, будет подниматься. Когда она будет подниматься, она не должна оказаться на берегу, мы ее должны собрать, пока она в море - это стратегическая сегодня задача, туда мы кидаем основные усилия», - пояснил Кондратьев.

Наибольшее количество нефтепродуктов сейчас находится на Благовещенской косе и в поселке Витязево.

Напомним, в Краснодарском крае начала развиваться экологическая катастрофа после того, как 15 декабря в акватории Черного моря потерпели крушение два судна, перевозившим нефтепродукты.

Сначала на мель село грузовое судно «Волгонефть 212», а позже стало известно о терпящем бедствие танкере «Волгонефть 239». Крушение двух танкеров привело к разливу мазута и загрязнению акватории.