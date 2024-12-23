Врач перечислил самые частые травмы в новогодние праздники

Россиянам в новогодние праздники больше всего вредят гололед, алкоголь и пиротехника, рассказал «Звезде» врач-травматолог, ортопед Юрий Глазков.

«Очень скользко, сюда же прибавляется алкогольное опьянение, когда человек не очень может координировать свою походку. И, соответственно, происходят падения в результате веселья. А также пиротехника - страдают глаза, кисти. К сожалению, к Центру хирургии кисти в Москве выстраиваются живые очереди. Из года в год ничего не меняется», - рассказал доктор.

Часто при падении у людей, особенно в пожилом возрасте, на фоне остеопороза, бывают переломы шейки бедра, лучевой кости и плечевой кости.

«Поэтому за бабушками и мамами нужно смотреть», - рассказал врач.

В России началась шестидневная рабочая неделя. Праздничные выходные продлятся с 29 декабря по 8 января. После этого запланированы два рабочих дня.

Ранее эксперт по пожарной безопасности дал советы по обращению с пиротехникой, а и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения рассказала, как выбирать конфеты для новогоднего подарка.