МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Салют в окно и алюминиевый салат: пожарный дал советы по обращению с пиротехникой

Специалист напомнил, что пиротехнику запрещено использовать вблизи плотной городской застройки, а также в помещениях.
Игнат Далакян 2024-12-21 17:51:31
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Алюминиевые салаты будут ждать россиян за новогодним столом, если они зажгут бенгальские огни в доме. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

По его словам, при горении большое количество осыпающейся алюминиевой стружки может «приправить» праздничные блюда.

«При их (бенгальских огней - Прим. ред.) использовании большое количество обгоревшей алюминиевой стружки обсыпается в том числе и в праздничный салат. Вряд ли это достойное применение этих устройств. Поэтому все-таки пиротехникой лучше пользоваться на улице», - объяснил специалист.

Он также напомнил, что пиротехнику нельзя использовать вблизи плотной городской застройки, горящие материалы могут попасть в открытое окно и вызвать пожар. Кроме того, приобретать новогодние огни рекомендуется в специализированных магазинах для того, чтобы минимизировать чрезвычайные ситуации.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать конфеты для новогоднего подарка. Биолог Ирина Лялина подчеркнула важность изучения состава состава сладостей и сроков их годности.

#Новый год #наш эксклюзив #праздники #салат #пиротехника #бенгальские огни #алюминиевый салат
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 