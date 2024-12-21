Салют в окно и алюминиевый салат: пожарный дал советы по обращению с пиротехникой

Алюминиевые салаты будут ждать россиян за новогодним столом, если они зажгут бенгальские огни в доме. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

По его словам, при горении большое количество осыпающейся алюминиевой стружки может «приправить» праздничные блюда.

«При их (бенгальских огней - Прим. ред.) использовании большое количество обгоревшей алюминиевой стружки обсыпается в том числе и в праздничный салат. Вряд ли это достойное применение этих устройств. Поэтому все-таки пиротехникой лучше пользоваться на улице», - объяснил специалист.

Он также напомнил, что пиротехнику нельзя использовать вблизи плотной городской застройки, горящие материалы могут попасть в открытое окно и вызвать пожар. Кроме того, приобретать новогодние огни рекомендуется в специализированных магазинах для того, чтобы минимизировать чрезвычайные ситуации.

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