Россиянам дали советы, как выбрать конфеты для новогоднего подарка

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения порекомендовала обращать особое внимание на список ингредиентов при покупке конфет для новогоднего подарка.

Она отметила, что чем меньше компонентов указано, тем лучше. Эксперт подчеркнула, что первыми в списке идут основные ингредиенты, а затем следуют остальные в порядке уменьшения количества. Например, сахар часто указывается одним из первых.

«Важно обращать внимание на присутствие трансжиров, которые могут обозначаться как «гидрогенизированное» или «частично гидрогенизированное» масло. Эти вещества опасны для здоровья сердца», - заявила Лялина в интервью RT.

Кроме того, биолог предостерегла от употребления конфет с искусственными красителями, например, E102, E110, E124, так как они могут провоцировать аллергические реакции и оказывать негативное влияние на организм. Эксперт также рекомендовала избегать конфет с консервантами, такими как диоксид серы (E220) или бензойной кислотой и её производными (E210–E219), а также с заменителями сахара, включая аспартам (E951) и цикламат натрия (E952).

Среди безопасных натуральных ингредиентов Лялина выделила какао-масло, какао-порошок, молоко, сливочное масло, натуральные орехи, сухофрукты и мед. Также допустимыми добавками являются агар-агар, желатин, пектин, корица и цедра цитрусовых.

Пальмовое масло и его производные были названы нежелательными ингредиентами, если их количество превышает содержание какао-масла. Это связано с тем, что такое масло может использоваться в качестве дешевого заменителя.

Лялина указала, что неприятный мыльный привкус или чрезмерно липкие конфеты могут свидетельствовать о низком качестве продуктов или избыточном использовании заменителей.

Биолог также напомнила, что необходимо учитывать сроки годности и условия хранения конфет. Сладости с натуральным составом обычно имеют более короткий срок годности - до трех месяцев. Продукты с длительным сроком хранения (более одного года) могут содержать большое количество консервантов.

Эксперт подчеркнула, что при выборе шоколадных конфет рекомендуется отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием какао - идеальным считается показатель от 70%. Для фруктовых и желейных конфет предпочтительны варианты с натуральными загустителями и отсутствием искусственных красителей.