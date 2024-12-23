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В России началась шестидневная рабочая неделя

При этом, суббота, 28 декабря, не будет сокращенным из-за переноса полноценного рабочего дня.
Карина Тазетдинова 2024-12-23 01:21:55
© Фото: Noel Hendrickson moodboard Globallookpress

Россиян ожидает последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году. Она начинается с 23 декабря и закончится 28 декабря.

Ранее правительство РФ перенесло субботний выходной на понедельник. При этом, 28 декабря не будет сокращенным из-за переноса полноценного рабочего дня, но работодатель по своему желанию может уменьшить количество часов.

Благодаря этому россияне смогут отдохнуть 11 дней подряд. Кроме того, 31 декабря сделали выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года. Таким образом перерыв от рабочих будней продлится с 29 декабря по 8 января.

Ранее карьерный эксперт Святослав Семеренко дал советы тем, кто все же будет работать в новогодние праздники. В частности, он порекомендовал тщательно планировать свое рабочее время, расставлять приоритеты и добавить немного праздничного настроения в рабочую обстановку.

#Новый год #россияне #правительство РФ #выходные #шестидневка #рабчие дни
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