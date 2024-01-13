В Госдепе США подтвердили гибель американца Лиры в украинской тюрьме

В Государственном департаменте США подтвердили достоверность сообщений о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, который имел американское и чилийское гражданство. Об этом РИА Новости сообщили представители ведомства.

В Госдепе выразили готовность оказать необходимое консульское содействие и не стали предоставлять дополнительную информацию, сославшись на необходимость уважать интересы семьи погибшего, сообщает ТАСС.

Ранее о смерти Лиры в украинском СИЗО сообщил в Х (бывший Twitter) журналист Кит Кларенберг. Эту информацию телеведущему Такеру Карлсону подтвердил отец Лиры. В своей последней записке родителям журналист жаловался на плохое самочувствие и говорил об отеке легких после перенесенной пневмонии.

Американский журналист в апреле 2022 года сообщал, что задержан СБУ, но не может публично говорить о причинах. Он критиковал Владимира Зеленского и призывал обратить внимание на похищения СБУ людей.

В мае 2023 года СБУ задержала Лиру в Харьковской области по подозрению в «оправдании российской агрессии в Украине» и «распространении пророссийских тезисов в социальных сетях», напоминает «Страна.ua». Потом его освободили под залог, но в июле арестовали за попытку покинуть Украину.

Американский предприниматель Илон Маск требовал от Зеленского объяснить арест американца, но не получил ответа.

Такер Карлсон обвинил администрацию Джо Байдена в попустительстве, которое привело к «заключению и пыткам» Лиры.