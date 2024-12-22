Военные итоги года: как прошла расширенная коллегия Минобороны РФ

Со слов благодарности участникам СВО, и минуты молчания в память о всех погибших началась на неделе расширенная коллегия Министерства обороны. Верховный главнокомандующий и министр обороны подвели итоги года и анонсировали ряд изменений, которые ждут вооруженные силы уже в самое ближайшее время.

В следующем году будет сформирован новый род войск и наращено производство комплекса средней дальности «Орешник». Продолжится перевооружение РВСН ракетными комплексами «Ярс» и совершенствование вооружение для ведения так называемых бесконтактных боевых действий, с помощью робототехники. Угрозы со стороны Запада не снижаются, а значит мы должны быть готовы к любому развитию событий.

Но приоритетной задачей, по словам Андрея Белоусова является успешное завершение СВО. Только в этом году, по данным министра обороны, потери ВСУ превысили 560 тысяч солдат, из них более 40 в Курской области. А всего же с начала спецоперации украинская сторона уже потеряла более одного миллиона солдат.

Расширенная коллегия Министерства обороны - это всегда особое мероприятие. На нем присутствуют не только первые лица страны, определяющие политику нашего государства, но и обязательно, медики, конструкторы, разработчики военной техники. Расширенная коллегия министерства обороны - это еще и стратегическое планирование на будущее, ну и конечно же подведение итогов с учетом нового опыта.



После короткого приветствия, которое, по сути, задает тон всему разговору президент идет на трибуну. Уходящий год знаковый в достижении целей специальной военной операции. Только в текущем году в зоне СВО освобождено 189 населенных пунктов. И произошло это благодаря профессионализму и мужеству наших военных и героическому труду работников оборонных предприятий. Президент поблагодарил всех, кто сражается и трудится ради победы, и попросил почтить память тех, кто, защищая страну, не дожил до этого часа.

«Наш долг - всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети - это наши с вами дети. Никогда мы не должны об этом забывать. Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», - сказал верховный главнокомандующий ВС РФ.

Одним из факторов нарастающего беспокойства, Владимир Путин назвал формирование вблизи российских границ ударных группировок НАТО. Численность американских военных в Европе уже превысила 100 тысяч человек, США создают, и готовят к размещению, высокоточные комплексы с дальностью стрельбы до 5 500 километров. С учетом всего этого, в России ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота. В стратегических ядерных силах доля современных вооружений, например, уже составила 95 процентов. Обновлена и сама ядерная доктрина. Но, акцентирует президент - речь именно о «ядерном сдерживании». Появились у России и принципиально новые виды оружия.

«Новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован: использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано», - заявил глава государства.

На расширенной коллегии президент обозначил семь приоритетных задач для Министерства обороны. На основе опыта СВО пойдет развитие российского вооружения, новейших систем связи, роботизированных и беспилотных систем. Но отдельно Владимир Путин остановился на поддержке армии обществом - это основа нашей обороны.

«Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды…В этом году ежедневно в среднем более 1000 человек ежедневно поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт», - сказал президент РФ.

Выступление министра обороны Андрея Белоусова было предельно конкретным. Будущий облик вооруженных сил определят сквозные технологии. Искусственный интеллект, обработка больших данных, робототехника, высокоскоростная защищенная передача информации. Вооруженные силы должны стать более гибкими и восприимчивыми к инновациям. На основе уже используемых технологий - применение беспилотников всех видов - к концу следующего года в России появятся войска беспилотных систем.

«При Вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года. Далее, с учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий требуется создать научно технические центры по развитию средств навигации и противодействия угрозам в космосе», - заявил Андрей Белоусов.

Для отражения внешних угроз тоже требуется решить ряд задач. В первую очередь - совершенствовать все три компонента сил ядерного сдерживания.

«В следующем году продолжим перевооружение ракетных войск стратегического назначения на ракетный комплекс "Ярс". Примем в состав авиационных стратегических сил четыре стратегических ракетоносца Ту-160. Обеспечен включение в состав Военно-морского флота ракетной подводной лодки стратегического назначения "Князь Пожарский"», - рассказал министр обороны России.

Есть и конкретные поручения, которые министр обороны, на основе опыта СВО дал своим заместителям и разработчикам техники, вооружений и интеллектуальных систем.

«Сегодня непосредственно в войсках осуществляется огромное количество инновационных технических разработок, показывающих высокие результаты. Вот совсем недавно я был в группировке "Восток", и там целая выставка была таких изделий, которые производятся максимум несколькими десятками единиц. А все они на самом деле оплаченный кровью, выстраданный и, конечно, нуждается в том, чтобы это все было растиражированы и в других тоже соединениях», - сказал Андрей Белоусов.

На линии боевого соприкосновения, как сказал министр, инициатива полностью в руках российских военных. В этом году освобождено почти четыре с половиной тысячи квадратных километров территорий, которые занимал противник. Киев сегодня контролируют менее 1% территории ЛНР и, пока еще, порядка 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В зоне СВО уничтожено свыше 58 000 единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 000 иностранного производства.

«В настоящее время среднесуточная продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров. Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50%. Только в текущем году потери в ВСУ превысили 550 000 военнослужащих убитыми и ранеными, а всего потери составили почти 1 миллион человек. За все время этого только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 000 военнослужащих», - заявил глава МО РФ.

При этом, как добавил Владимир Путин, внимательно слушавший министра обороны - мы воюем не с народом Украины.

«Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом - неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть еще в 2014 году. Это источник власти - госпереворот. Все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота. Это имеет значение сегодня, потому что эти люди, которые находятся у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего», - отметил российский лидер.

Киевский режим, по всем объективным признакам, утратил свою государственность. Факты, которые привел Владимир Путин: президент Украины - нелегитимен, срок его полномочий истек еще полгода тому назад. Председатель Верховного Суда, после отмены нескольких неправомочных решений Зеленского - отправлен в тюрьму, председатель Конституционного суда - бежал за границу. Власти в Киеве - нет.

«Поэтому и преступления совершаются одно за другим. Думаю, что очередным преступлением будет и снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что, снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавая "гитлерюгенд", ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно. Но думаю, что по указке тех стран, интересы которых защищает киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет - и пацанов погонят на убой», - сказал Владимир Путин.

В перерыве между открытой и закрытой частями расширенной коллегии Минобороны - первые отклики на задачи, поставленные верховным главнокомандующим и министром обороны перед военными. Все уже принято в работу, некоторые задачи - уже на стадии исполнения.

«Сегодня у нас была коллегия, где мы подводили итоги и озвучивали планы на следующий год, планы на будущее. Верховный главнокомандующий нам поставил основные задачи. Это, во-первых, улучшить качество медицинской помощи. Конечно же, решение жилищных вопросов», - сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Заместитель Министра обороны РФ Андрей Булыга заявил, что в текущем году развернуты дополнительные ремонтные подразделения вблизи линии фронта.

«Помимо ремонта они занимаются оборудованием техники и средствами защиты. Также нам предстоит завершить войсковые испытания, иначе поставки новых предметов полевой формы и одежды», - добавил он.

Через два дня после коллегии, начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для военных атташе более 50 иностранных государств, кроме представителей стран западной Европы и Америки, при том, что никаких ограничений на посещение не вводилось. Герасимов предельно четко обрисовал картину происходящего в мире и назвал основную причину обострения международной обстановки.

«Главной причиной обострения ситуации стало стремление коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки сохранить свое глобальное доминирование. В течение последних 10 лет не раз обращалось внимание на растущую опасность перехода от борьбы с терроризмом под эгидой США к разжиганию конфликтов и территориальных споров. Вместе с тем в мире растет понимание необходимости коллективного противодействия такой политике Запада страны глобального Юга. Участники международных объединений ШОС и БРИКС все активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов», - заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Ну и наконец в конце недели, на итоговом заседании Техсовета Министерства обороны, которое провел министр Андрей Белоусов, подвели итоги работы народного оборонно-промышленного комплекса. Например вот такие полностью отечественные гексакоптеры тяжелого типа, могут поднимать груз весом до ста килограммов. Министру обороны и представителям промышленности работу этой машины демонстрировали на полигоне в сложных погодных условиях. Как сказал Андрей Белоусов, благодаря народному ОПК сегодня в зону боевых действий уходят сотни экземпляров необходимой бойцам специальной техники.

«С апреля по настоящее время в войска поставлены от 65 видов изделий, 31 вид БПЛА, включая три разведывательных, восемь наземных, робототехнических комплекса, 2 вида средств РЭБ, 20 систем радиоэлектронной борьбы, 4 вида безэкипажных катеров. Благодаря, работе техсовета сформировалось порядка 30 высокотехнологичных, независимых команд, способных выпускать серийную продукцию и решать перспективные задачи поставленные Министерством обороны», - отметил министр обороны России.

Этот год показал - промышленность и народное ОПК могут и умеют мгновенно реагировать на запросы с линии фронта и обеспечивать войска самым необходимым. Сегодня наши бойцы - уверенно движутся вперед, а российскую армию поддерживает весь российский народ. Так что стратегического поражения Западу добиться не удастся.