Белоусов заявил, что войска беспилотных систем могут создать в 2025 году

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в следующем году будет сформирован новый род войск - «войска беспилотных систем». Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск - "войска беспилотных систем". При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», - сказал он.

В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. На заседании с основным докладом выступает Белоусов.

Также на заседании выступил президент РФ Владимир Путин. В коллегии Минобороны глава государства предыдущий раз принимал участие в декабре 2023 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.