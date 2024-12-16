Путин заявил, что ежедневно около 1000 человек подписывают контракт с МО

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин заявил, что каждый день в среднем около тысячи человек подписывают контракт с Минобороны РФ.

Он обратил внимание на огромную поддержку, которую оказывает российское общество армии и флоту. Президент отметил, что люди понимают, за что сражается Россия и что защищает, они «помогают фронтовикам и сами встают в их ряды».

«Чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества. Приведу цифру: в этом году ежедневно в среднем более тысячи человек ежедневно поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт», - подчеркнул Владимир Путин.

В этой связи, обратил внимание Верховный главнокомандующий, важно обратить внимание на социальные гарантии военнослужащих и их семей, которые должны постоянно развиваться и укрепляться. Все это является важнейшей системной задачей государства, подчеркнул президент РФ.

Прежде Путин объявил, что за 2024 год Россия освободила 189 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.